Droom Colbrelli maakt Teuns niet bang: "We willen zelfde spirit als Deceuninck-Quick.Step"

Dylan Teuns is van start gegaan als een van de grote favorieten in de Omloop Het Nieuwsblad. Gezien zijn recente prestaties zou hij de uitgesproken kopman moeten zijn bij Bahrein-McLaren, maar een ploegmaat van hem droomt ook van de overwinning.

Die ploegmaat is Sonny Colbrelli. Die zou in Kuurne-Brussel-Kuurne misschien meer kans maken, maar dat ziet de Italiaan anders. "De Omloop is belangrijk voor mij. In Kuurne ben ik al eens derde geëindigd, maar het zou een droom zijn om de Omloop te winnen. Ik ben blij voor het eerst dit jaar weer een week in België door te brengen."

COLLECTIEF STERK ZIJN

Het schrikt Dylan Teuns niet af. "Het is simpel: we willen collectief sterk zijn. In het verleden hebben we al gezien hoe Deceuninck-Quick.Step met meerdere pionnen kan scoren. We willen dezelfde spirit opbouwen. Dan zullen we wel zien wie er kan winnen."

Maar wat hij reeds gepresenteerd heeft dit jaar moet Dylan Teuns zich natuurlijk weinig zorgen maken. Want dat was toch wel verrassend sterk, zeker die zege in de tijdrit in de Ruta del Sol. "Pas op, ik heb sowieso wel gewerkt aan mijn tijdrit. Ik heb ik de Vuelta twee jaar gereden top tien gereden in de proloog en vorig jaar in de tijdrit. In Parijs-Nice en de Dauphiné zat ik ook al in de top vijftien."

DENKEN AAN LUIK

Die hardrijderscapaciteiten zal hij kunnen gebruiken om in dat slechte weer op pad te gaan. "In Luik-Bastenaken-Luik heb ik ook al twee keer goed gepresteerd in slechte weersomstandigheden, in 2016 en 2019."