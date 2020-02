Jolien D'hoore en Lotte Kopecky grijpen net naast WK-medaille, nieuwe wereldtitel voor Nederland

Het wil voorlopig nog niet lukken voor de Belgen op het WK baanwielrennen. Nochtans was de ploegkoers wel een nummer waarvoor we enige hoop mochten koesteren. Jolien D'hoore en Lotte Kopecky strandden echter op een ondankbare vierde plaats.

De koers werd in het begin al opgeschrikt door een valpartij. Eerst werd er nog gesprint, maar uiteindelijk werd er toch geneutraliseerd. D'hoore en Kopecky kwamen nadien op het scorebord. Op dat moment had Nederland, met Amy Pieters en Kirsten Wild, wel al een ruime bonus uitgebouwd.

EINDSPRINT NET NIET GOED GENOEG

België bekleedde toen de vijfde plaats. In de eindsprint moesten er drie punten goedgemaakt worden om nog op het podium te geraken. Dat lukte net niet: België werd vierde in de eindsprint en dat was ook de plaats van D'hoore en Kopecky in de eindstand.

De Nederlandse dames gaven de wereldtitel niet meer uit handen. Frankrijk werd tweede, Italië derde. De Italiaanse rensters haalden nog zeven punten meer dan de Belgische tandem.