Mevrouw Van Aert deelt anekdote bij terugkeer van haar man in het wegwielrennen: "Wout voelt zich er klaar voor"

De plannen durven al eens te veranderen voor Wout van Aert en zijn echtgenote Sarah De Bie. Door het coronavirus maakt Van Aert toch al zijn comeback in het wegwielrennen in de Omloop Het Nieuwsblad. Zijn vrouw ziet het wel goedkomen.

Sarah verwacht niet dat de onverwacht vroege terugkeer van Wout in het profpeloton voor problemen zorgt. "Een coureur die wil koersen, moet koersen", zegt ze in Het Laatste Nieuws. "Wout is content. Hij voelt zich er lichamelijk klaar voor."

SPOELVLOEISTOF

Voor Sarah is het vooral uitkijken welke anekdotes het wegseizoen weer gaat opleveren. Want die zijn er elke keer weer. Ze haalt een bijvoorbeeld aan: de Strade Bianche van twee jaar geleden. "Wout had er na afloop veel last van zijn ogen, door het opvliegende stof en grind. In die mate dat we in een apotheek spoelvloeistof zijn gaan halen. En hij 's avonds in het restaurant constant met zijn hoofd naar beneden zat."

Geen evidentie om zo iets naar binnen te spelen. "Opkijken lukte niet. Te veel pijn. Ook dat is de koers. En ons leven", aldus Sarah De Bie. Afwachten wat het nieuwe wegseizoen brengt voor Van Aert en zijn entourage.