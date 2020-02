Nationale Loterij en Soudal komen elk met bijna zeven miljoen euro over de brug

Het vergt heel wat om een wielerploeg uit de WorldTour te sponsoren. Het bijzondere bij Lotto Soudal is natuurlijk dat de Nationale Loterij één van de grote hoofdsponsors is. Sinds vorig jaar is Soudal wel een gelijkwaardige sponsor.

Dat is ook te zien in de financiële inspanningen die beide bedrijven leveren om de wielerploeg op volle toeren te laten draaien. De Nationale Loterij staat dit jaar in voor 6,6 mijoen euro van het budget. Soudal legt exact hetzelfde bedrag op tafel. Samen zorgen ze dus voor 13,2 miljoen euro voor de Belgische wielerformatie. Dat is echter niet het totale budget van Lotto Soudal. Dat wordt immers nog aangevuld door andere sponsorinkomsten.