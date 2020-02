Sep Vanmarcke komt op geliefkoosd terrein: "Mooiste koersen van het jaar"

Sep Vanmarcke was tot dusver te bewonderen in Franse rittenkoersen, maar nu begint zijn seizoen pas echt met de start van de klassiekers. Zijn top wil hij bereiken in de Ronde en Roubaix. Ook in de Omloop is het echter al uitkijken naar Vanmarcke.

Er bestaat bij Vanmarcke weinig twijfel over wat nu juist de prachtigste wielerwedstrijden zijn in een jaargang. "Parijs-Roubaix en de Belgische klassiekers zijn de mooiste koersen van het jaar. Het zijn zware koersen, over kasseien en smalle wegen met veel wind." Ik zie de anderen wel in de koers Een specifieke favoriet aanduiden, daar waagt Vanmarcke zich niet aan. "Ik heb de startlijst nog niet echt goed bekeken. Ik zie de anderen wel in de koers." Van de weersomstandigheden ligt hij dan wel weer wakker. "Wat vaststaat is dat het wind en regen zal zijn." Dat kan Vanmarcke wel smaken. Versnellen op die typisch Vlaamse hellingen met het gejoel van het publiek er bovenop: dat is kippenvel. "De fans zijn altijd heel enthousiast", bevestigt de renner van EF Pro Cycling.