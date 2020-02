VOORBESCHOUWING: Trekken Van Avermaet en Teuns goede vorm door in de Omloop?

Met de Omloop Het Nieuwsblad kondigt de eerste voorjaarskoers in Vlaanderen zich aan. Op deze altijd belangrijke afspraak is één van de vaste waarden uit het voorjaar favoriet, maar ook een renner met een klimmersprofiel die wil schitteren op Vlaamse wegen.

Het peloton zal een vertrouwd parcours op zijn pad vinden, waarbij het vooral uitkijken is naar de Molenberg, waarna de koers kan opengebroken worden. Daarna gaat het onder andere via de Leberg en de Berendries naar de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. Wie zijn dit jaar de kanshebbers? Dat bespreken we hieronder.

DECEUNINCK-QUICK.STEP

Er zal opnieuw gekeken worden naar het blok van Deceuninck-Quick.Step, dat in 2019 het openingsweekend voor zijn rekening nam. Het is altijd moeilijk voorspellen wie het team naar voren zal schuiven, maar Stybar is na zijn zege van vorig jaar er alvast op tuk op om zijn titel te verdedigen. Lampaert klaagde al eens over slijmen, maar lijkt ook in orde te zijn. En schittert Jungels een dagje eerder dan vorig jaar?

DUO VAN AVERMAET - TRENTIN

Bij CCC hebben ze dit jaar twee kopmannen, al is de kans groot dat ze in de Omloop de kaart Van Avermaet trekken. De olympische kampioen leek in de voorgaande rittenkoersen wel door boter te trappen, zo gemakkelijk ging hij mee bergop. Dan moet hij in zijn favoriete koersen zeker sterk voor de dag komen. Trentin daarentegen lijkt nog geen honderd procent.

DUO GILBERT - WELLENS

Bij Lotto verwachten ze veel van Philippe Gilbert, maar misschien nog niet in de eerste wedstrijd van het klassieke seizoen. Twee weken geleden was Gilbert even ziek. Dan kan het misschien zijn dat ze eerder Tim Wellens uitspelen. Die heeft na zijn verrassende podiumplaats van vorig jaar wel zin in meer.

DYLAN TEUNS

De Belg die tot dusver het meeste indruk heeft gemaakt, is zonder twijfel Dylan Teuns. Finishte al vijf keer bij de eerste zes, rondde twee rittenkoersen af op plaats vijf in het klassement én won de tijdrit in de Ruta del Sol. Komt nu op ander terrein terecht, maar de ambitie is groot om op Vlaamse bodem te scoren en met deze conditie moet dat zeker kunnen.

WOUT VAN AERT

De onzekere factor. Het was niet voorzien dat hij zou starten in de Omloop, maar met het coronavirus dat om de hoek loert, kunnen ze bij Jumbo-Visma niet riskeren dat Van Aert niet genoeg wedstrijden zou rijden. Weinigen die geloven dat Van Aert niet opnieuw zijn topniveau bereikt, al komt de Omloop daarvoor wellicht iets te vroeg.

JASPER STUYVEN

Jasper Stuyven is ongetwijfeld vastberaden om na een matig voorjaar in 2019 weer de echte versie van zichzelf in de klassiekers te laten zien. Zou goed hersteld moeten zijn van een valpartij. Zal zich tijdens de Omloop voor het eerst dit seizoen wellicht echt tonen.

ALEXANDER KRISTOFF

Sterke beren die een dag slecht weer wel aankunnen en een sprint hebben om het af te maken, zij zullen zeker hoog kunnen eindigen in de Omloop. Alexander Kristoff is zeker een renner die in die categorie past. De anderen doen er goed aan om de Noor van UAE tijdig te lossen indien mogelijk.

TIESJ BENOOT

Een overstap naar Sunweb moet Tiesj Benoot helpen om een volgende stap in zijn carrière te zetten. Op de fiets blijven is de eerste voorwaarde en dan zal Benoot zeker in de finale te zien zijn. Dan is het uitkijken of hij over die ene begenadigde dag beschikt om de rest uit het wiel te rijden.

OLIVER NAESEN

Reed in 2019 met een absolute hoogvorm rond, maar die grote overwinning kwam er net niet. Voelt er dus wellicht weinig voor om vooraf hoog van de toren te blazen, maar zal er ongetwijfeld weer staan in zijn wedstrijden en de Omloop past ook in dat rijtje.

SEP VANMARCKE

Een grotendeels zelfde verhaal bij Vanmarcke, die de Tour du Haut-Var zelfs niet uitreed. Staat Vanmarcke nog niet waar hij wil staan of speelt hij verstoppertje om dan straks verwoestend uit te halen? Heel wat mensen zouden hem dat graag zien doen.

De sterren van Wielerkrant.be voor de Omloop Het Nieuwsblad:

***** Greg Van Avermaet - Dylan Teuns

**** Tim Wellens - Oliver Naesen - Yves Lampaert - Zdenek Stybar

*** Jasper Stuyven - Philippe Gilbert - Wout van Aert

** Sep Vanmarcke - Nils Politt - Bob Jungels - Alexander Kristoff

* Tiesj Benoot - Matteo Trentin - Lukas Pöstlberger