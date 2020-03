🎥 Italiaan van Ineos gooit andermans fiets weg na valpartij en wordt gediskwalificeerd

Gianni Moscon is uit koers gezet in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Italiaan van Ineos is niet aan zijn proefstuk toe.

Moscon kwam op iets meer dan vijftig kilometer van de streep ten val en gooide gefrustreerd de fiets van een andere renner weg. Hij werd wegens “agressief en ongehoord gedrag" uit koers gezet. Moscon werpt boos andermans fiets in de beek na deze valpartij. De gevolgen zijn zwaar: diskwalificatie pic.twitter.com/QHb3L94RHk — sporza (@sporza) March 1, 2020