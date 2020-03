Opnieuw Nederlands succes in het vrouwenpeloton

Ook in het vrouwenpeloton was het openingsweekend in Vlaanderen een dubbel programma. Zondag stond de Omloop van het Hageland op het programma.

Die koers eindigde uiteindelijk op een sprint, ook al werd het peloton tijdens de koers meermaals uitgedund op een selectief parcours. Sterke Wiebes Lorena Wiebes zorgde in Tielt-Winge uiteindelijk voor nieuw Nederlands succes, na Annemiek Van Vleuten een dag eerder in de Omloop Het Nieuwsblad. In de sprint ging Wiebes Bastianelli en de jonge Norsgaard vooraf. Annelies Dom finishte als beste Belgische op de zeventiende plaats.