Eigenaar wielerploeg wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Er is opnieuw een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag opgedoken in de wielerwereld. De Internationale wielerunie (UCI) heeft namelijk een onderzoek gestart naar Marc Bracke, de eigenaar van wielerploeg Doltcini-Van Eyck Sport.

Bracke zou in de fout gegaan zijn bij de Amerikaanse renster Sara Youmans. Bij de contractonderhandelingen zou Bracke namelijk gevraagd hebben om foto’s in slipjes en bh’s te sturen. Volgens de Franse krant Le Monde zou hij daarbij gezegd hebben dat het zo de start was van een vertrouwensrelatie.

De klacht werd al in oktober ingediend, maar de UCI heeft volgens Het Nieuwsblad nu een onderzoek gestart. Youmans heeft het contract niet geaccepteerd. Ze had namelijk geen vrienden of familie in Europa en ze had bang om samen te werken met de man.