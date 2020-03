'Onzichtbare' topfavoriet verklaart mindere dag in de Omloop

Voor sommigen was hij dé topfavoriet, voor anderen één van de topfavorieten. Dylan Teuns ontbrak op geen enkel lijstje voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad.

Maar de 28-jarige Belg ontbrak wél in de top tien van de wedstrijd. Hij strandde uiteindelijk op plaats 18.

"Ik voelde me in de eerste helft van de koers niet echt goed en raakte verzeild in de achtergrond", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Daarna ben ik samen met onder anderen Philippe Gilbert en Niki Terpstra begonnen aan een lange achtervolging.”

“In de finale kwam ik terug vooraan, maar dan was de beslissende vlucht natuurlijk al weg. Ik ben niet tevreden over mijn wedstrijd."