Ploegleider Cofidis is het beu en dreigt met een hongerstaking: "Organisator botst tegen een muur"

Door de UAE Tour zitten er nog altijd enkele ploegen in quarantaine. Er waren namelijk enkele coronagevallen, waardoor Gazprom, Cofidis en FDJ nog altijd vastzitten. De ploegleider van Cofidis begrijpt de situatie, maar hij is het ook beu.

De UAE Tour is nooit helemaal uitgereden. Er was namelijk sprake van het coronavirus. Ook bij een renner van Gazprom is er sprake van het coronavirus en aangezien de ploeg op dezelfde verdieping zou liggen als Cofidis en FDJ moeten ook zij in quarantaine blijven.

Volgens Sporza dreigt een ploegleider van Cofidis, Roberto Damiani, nu met een hongerstaking. "Ik heb begrip voor de situatie. Organisator RCS botst echter tegen een muur. Als de situatie niet zou verbeteren, ga ik in hongerstaking om de renners en de stafleden te steunen."