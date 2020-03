Aimé De Gendt gaat het na tweede tweede plaats op rij over een andere boeg gooien

Spurten om de zege deed Aimé De Gendt in Le Samyn. Enkel Hugo Hofstetter bleek enigszins te snel. Zo werd De Gendt al voor het tweede jaar op rij tweede in deze eendagskoers. In 2020 dan toch maar van de rest zien af te geraken.

Uiteraard is die tweede plek erg ondenkbaar. Vooral omdat De Gendt zich weinig te verwijten heeft. "Ik wilde winnen, maar er is er één die sneller is. Het is jammer, maar ik ben tevreden over mijn koers. Ik voelde me sterk", zei de renner van Circus-Wanty Gobert aan RTBF.

Wie weet had hij een betere kans gemaakt als het groepje met ondere andere zichzelf en Sénéchal voorop was gebleven. "Het was niet zo simpel toen we met zijn vieren weg waren. De anderen kwamen terug. Ik zat in de lijn van Venturini toen die versnelde. De sprint begon uiteindelijk van ver, al vanop driehonderd meter van de finish."

SOLO IN 2021

Dat was dus niet meteen het ideale scenario. Toch iets anders proberen om eindelijk dat hoogste schavotje van het podium te kunnen bestormen? "Ik denk dat het volgend jaar beter is om solo te gaan dan om het in de sprint te proberen", kan De Gendt ermee lachen.