Beste renner van het weekend denkt dat het moeilijk wordt om ooit zelf Parijs-Roubaix te winnen: "Daarvoor zit ik bij de verkeerde ploeg"

Tim Declercq was dit seizoen misschien wel de beste renner van het weekend. Vooral in de Omloop was de renner van Deceuninck-QuickStep enorm belangrijk voor zijn ploeg. Hij hielp Lampaert aan de tweede plaats en hij werd zelf vijfde.

Het was een knappe wedstrijd van Tim Declercq. De kopgroep bleef uit handen van het peloton dankzij de renner van Deceuninck-QuickStep. Uiteindelijk kon Lampaert zijn werk niet afmaken (de overwinning ging naar Stuyven), maar Declercq zelf werd ook knap vijfde.

Op de vraag of Declercq ooit in staat is om Parijs-Roubaix te winnen, is hij duidelijk. "Als alle puzzelstukjes in elkaar vallen, miisschien wel, maar daarvoor zit ik bij de verkeerde ploeg. Vanaf dat er iemand van ons in de vroege vlucht wil, beginnen de andere ploegen te werken. Ik beschik niet over een demarrage om alleen weg te kunnen raken", aldus Declercq bij Het Laatste Nieuws.