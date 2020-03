Chantal Blaak rondt indrukwekkende solo af en wint voor derde keer 'GP Samyn voor vrouwen', Kopecky mag mee op het podium

Chantal Blaak heeft dinsdagnamiddag de Memorial Roger Delhaye gewonnen. Dat is de GP Samyn voor vrouwen.

De Nederlandse was voor de derde keer de beste. Eerder won ze de wedstrijd ook al in 2015 en 2016. Het is de zevende keer in tien edities dat een Nederlandse wint.

Blaak sprong op zo’n zestig kilometer van de aankomst weg uit een groep van vijftien alleen ten aanval en bouwde in geen tijd een grote voorsprong uit.

De achtervolgende groep spatte uit elkaar. Vijf rensters bleken sterker dan de rest, maar kwamen geen seconde dichter bij Blaak. Ze legden er zich er al snel bij neer dat ze voor de tweede plaats reden.

In die groep zaten Lotte Kopecky, Jip Van Den Bos, Christine Majerus, Aude Biannic en Ellen Van Dijk.

Die laatste deelde op zo'n drie kilometer van het einde de eeste speldenprik uit in de strijd om de tweede plek, maar werd snel opnieuw gegrepen. De vijf gingen sprinten en Majerus troefde nipt Kopecky af.

