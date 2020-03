Cofidis-baas haalt uit: "Worden tegen onze wil vastgehouden" en "Onze kamers zijn al vijf dagen niet meer schoongemaakt.

Hoewel de koersen de komende weken gewoon doorgaan, zitten een aantal ploegen nog steeds vast in hun hotel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dat levert grappige beelden op van renners op alle mogelijke manieren proberen fit te blijven, maar ook steeds meer kwade reacties.

“We worden tegen onze wil vastgehouden op een plek die we niet hebben gekozen en we weten niet eens voor hoe lang”, schreef Cofidis-baas Thierry Vitu op de website van het team.

“Onze kamers zijn al vijf dagen niet meer schoongemaakt. We moeten zelf handdoeken en zeep gaan halen in een kar aan de lift… maar goed. Vroeg of laat zal er een einde komen aan deze situatie.”