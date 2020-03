Deceuninck-Quick.Step verduidelijkt uitspraken van Lefevere aangaande het coronavirus

Nadat er bij twee stafleden van een deelnemende ploeg het coronavirus werd aangetroffen, besliste men snel om de UAE Tour vroegtijdig stop te zetten. Nadien dook er een bericht op waarin Patrick Lefevere stelde dat er wel meer aan de hand was.

"We zijn op de hoogte gesteld van een artikel waarin er quotes staan van onze CEO Patrick Lefevere die gezegd zou hebben dat meerdere renners positief getest hebben op het coronavirus tijdens de gebeurtenissen die geleid hebben tot het annuleren van de UAE Tour, onder andere een renner van Bahrein McLaren", klinkt het in een mededeling van Deceuninck-Quick.Step.

De ploeg vindt dat enige nuance hierbij toch aangewezen is. "We willen duidelijk stellen dat toen meneer Lefevere gevraagd werd op de situatie te reageren, hij gezegd heeft dat hij een post op sociale media had gezien waarin vermeld werd dat renners positief hadden getest op het virus."

Lefevere en Deceuninck-Quick.Step hebben dus geen zekerheid over een positieve test van eender welke renner uit het profpeloton. "Dit was geenszins een poging van meneer Lefevere om te stellen dat dit een feit was of een bewijs dat een renner van welk team dan ook het virus heeft opgelopen."