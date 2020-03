Het is eindelijk zover: 'De Stig' gaat in première

En of 3 maart een bijzondere datum is. Voor wie het uit het oog verloren is: dit is de dag waarop 'De Stig' in première gaat. Dat is de docufilm, gemaakt door Peter Goens, over het leven van Stig Broeckx, die velen geïnspireerd heeft met zijn positieve houding tijdens zijn revalidatie.

Op 28 mei 2016 veranderde het leven van Stig Broeckx definitief na een horrorcrash tijdens de Ronde van België. De voormalig Lotto-renner belandde zelfs in een vegetatieve staat, maar kwam in december 2016 uit zijn coma. In de nieuwe film over hem gaat Broeckx onder andere samen met Peter Goens de plaats van de val opnieuw bezoeken. Zeker een film die de moeite waard is en die dus vanavond in première gaat.