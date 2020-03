Jasper Stuyven lijkt na een sterk openingsweekend helemaal terug: "Ik heb daar mijn rust gevonden"

Jasper Stuyven reed een sterk openingsweekend. De Belg won de Omloop en hij werd vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Twee jaar geleden was hij ook constant, maar vorig seizoen liep het mis.

Jasper Stuyven legt bij Sporza het verschil uit tussen vorig seizoen en dit seizoen. "Ik wilde te graag bevestigen en daardoor werd ik fanatiek. Nu ben ik rustiger en werk ik ook anders met voeding en gewicht", aldus de Belg.

Stuyven is ook verhuisd naar Monaco. "Ik deed een hoogtestage met oog op het voorjaar en ik woon nu in Monaco waar ik rust heb gevonden. Ik maak ook opnieuw gebruik van een psycholoog. Vorig jaar was het niet het geval, maar ik had het toen misschien het meeste nodig van alle voorbije seizoenen."