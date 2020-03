Lotto-Soudal blijft rekening houden met mogelijk afgelasting Italiaanse koersen: "Dan kan hij nog altijd naar Parijs-Nice"

Voorlopig zullen de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo gewoon gereden worden. Toch blijven de wielerploegen rekening houden met een mogelijke afgelasting.

Bij Lotto-Soudal staat een vergadering gepland en als de wedstrijden toch afgelast zouden worden, hebben ze een plan met Philippe Gilbert. "Dan kan hij nog altijd naar Parijs-Nice. Zijn fiets van Italië naar Parijs brengen is niet het einde van de wereld. We zitten bijvoorbeeld niet in Australië", aldus CEO John Lelangue bij Het Laatste Nieuws.

Toch is de kans gewoon bestaande dat Gilbert zal kunnen aantreden in de Italiaanse wedstrijden. Het land is zwaar getroffen door het coronavirus, maar volgens organisator RCS kunnen de wedstrijden gewoon doorgaan. Ze lieten het in een mail weten aan alle wielerploegen.