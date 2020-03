Oostenrijkse Parijs-Roubaix-specialist wordt commentator voor Eurosport

Eisel liet via Twitter weten dat hij aan de slag gaat als presentator voor GCN en naar de grote rondes trekt als reporter voor GCN én Eurosport. Daarnaast wordt hij ook commentator voor Eurosport Duitsland.

Bernie reed in zijn carrière zestien keer Parijs-Roubaix uit en betwistte negentien grote rondes, waaronder twaalf keer de Tour de France.

It's time to start a new chapter. I'm delighted to say that I'll continue working in the sport as a presenter with GCN. I´ll be returning to the Grand Tours with GCN and Eurosport as a reporter, and you'll also hear me commentating on Eurosport Germany. Exciting times! pic.twitter.com/D00n9jWosA