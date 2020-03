Voormalig wereldkampioene doet het elke keer weer voortreffelijk in Le Samyn: "Nu is er minder druk"

Haar vorige zege in Le Samyn dateerde al van 2016, maar met een nieuwe triomf heeft voormalig wereldkampioene Chantal Blaak haar aantal zeges in de Belgische koers op drie gebracht. Het is echt geen toeval dat de renster van Boels-Dolmans het er zo goed doet.

"Het is zeker een wedstrijd die me ligt", geeft Blaak aan in het flashinterview. De tactische aanpak was klaar en duidelijk. "We wilden met de ploeg een spelletje spelen om zoveel mogelijk pionnen vooraan te krijgen en dan proberen aan te vallen. Toen ik alleen weg was, dacht ik: ik moet doorzetten. Als ze dan van achteruit terugkwamen, had ik mijn ploegmaats nog, maar ze kwamen niet."

Het doet een beetje denken aan Deceuninck-Quick.Step bij de mannen. "We wilden gewoon koersen en het maakte niet uit wie van de ploeg won." Wat volgt nu in de nabije toekomst? "Ik koers volgende week in de Strade Bianche en daarna in Drenthe. Elke week zal ik er dus staan."

Ik ga hier eerst van genieten

Liefst komen er dus nog een aantal zeges bij. "Ik hoop op een snelle volgende overwinning. Nu ik al gewonnen heb, is er minder druk. Ik ga hier eerst van genieten."