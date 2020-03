De man die voor iedereen tijd vrijmaakte en met minitieuze voorbereidingen kwam: een portret van Nicolas Portal

Iemand die steeds erg vriendelijk was en die het leven ten volle beleefde. Iemand die van het leven hield. Zo wordt Nicolas Portal vooral omschreven binnen het peloton. Des te jammer dat hem geen langer leven gegund was. Een blik op wie Nicolas Portal nu juist was.

De 40 jaar geworden sportdirecteur draaide al jaren mee bij Team Sky, de voorganger van Team Ineos. Al sinds hij zelf bij Sky stopte met wielrennen in 2010. Dat is toch best wel opvallend, als Fransman in die typisch Britse omgeving. Door zijn drietaligheid - Portal sprak perfect Engels, Frans en Spaans - was dat echter een stuk gemakkelijker.

Vandaar ook dat hij een huis had in Andorra. Portal was niet de man in de schijnwerpers. Die zijn bij Team Ineos steevast voor de schare toprenners en Dave Brailsford. Door het maken van de juiste analyses en zijn benadering van de renners droeg Portal zeker wel zijn steentje bij tot het succes van het team.

DICHT BIJ DE RENNERS

Hij stond dan ook bekend als een nuchter persoon die vaak heel dicht stond bij de renners. Zo was hij zowat de vertrouwensman van Christopher Froome en kon hij ook vlot overweg met Egan Bernal. Portal was de man binnen de ploeg die voor iedereen wel tijd vrijmaakte en steeds een positieve energie uitstraalde.

MINITIEUZE VOORBEREIDING

De minzame Portal was zo ook steeds aanspreekbaar voor de media terwijl anderen de ploeg toch heel wat meer afschermden. De minitieuze voorbereidingen van etappes in rittenkoersen was zijn handelsmerk en met veel plezier ging hij met allerlei mensen gesprekken over de koers aan. Zijn passie voor de fiets moet enorm geweest zijn. Die mag in het peloton zeker niet vergeten worden.