Koersdirecteur vreest voor afgelasting Italiaanse koersen, maar heeft plan B klaar

Het is nog altijd niet duidelijk of de drie Italiaanse koersen in maart nu wél of niet doorgaan. Dinsdag leek het eerder wel, woensdag weer eerder niet.

Intussen riepen de ploegdokters van veertien wielerteams op om de drie Italiaanse koersen in de maand maart af te gelasten. De grote baas van organisator RCS reageerde intussen bij Tuttobiciweb op de mogelijke afgelasting van de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. “We staan aan de vooravond van drie geweldige koersen”, aldus Mauro Vegni. “We willen niets liever dan koersen, maar ik vrees dat het niet zal mogen. Maar als de koersen echt worden afgelast, gaan we op zoek naar een nieuwe plek op de kalender.” Wordt ongetwijfeld vervolgd…