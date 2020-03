'Profiteert' GP Monseré van Coronacrisis? "Hebben nog plaats voor drie ploegen"

Zondag wordt de GP Monseré gereden. Vorig jaar werd de koers nog afgelast door het slechte weer, maar dit jaar ligt de situatie helemaal anders.

De GP Monseré zou namelijk wel eens kunnen profiteren van de mogelijke afgelasting van de koersen in Italië.

“We hebben vorig jaar aan den lijve ondervonden wat een ellende een afgelasting met zich meebrengt”, vertelde voorzitter Rino Vandromme aan WielerFlits. “We zijn er dus zeker niet op uit om te profiteren van de situatie in Italië.”

“Het is wel zo dat we nog plaats hebben voor drie ploegen dit jaar. Met Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick-Step en zeven ProContinentale teams aan de start waren we sowieso al tevreden.”

“Maar als we door de omstandigheden een aantal WorldTour-teams uit de nood kunnen helpen: graag. Tenminste, als ze geen zotte bedragen vragen om te starten. Budgettair hebben we niet veel overschot meer. Het Franse Groupama-FDJ heeft in elk geval al contact opgenomen.”