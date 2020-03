Sep Vanmarcke en Jens Keukeleire waarschijnlijk sowieso niet naar Italiaanse koersen

Gaan de Italiaanse koersen deze maand doorgaan? Dat is twijfelachtig nu de autoriteiten overwegen om een maand lang geen massa-evenementen te laten plaatsvinden. Waar wel duidelijkheid over is, is over de plannen van EF Pro Cycling, het team van Vanmarcke en Keukeleire.

Volgens The Wall Street Journal heeft EF in een brief aan de UCI en wielerorganisator RCS gevraagd om niet aan de start te moeten komen in de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo zonder hiervoor een sanctie te krijgen. EF wil het finale oordeel over het al dan niet doorgaan van de Italiaanse koersen niet afwachten en wil zelf het risico niet nemen om zijn renners bloot te stellen aan eventuele gevaren. Uiteraard heeft dit allemaal te maken met het coronavirus. GEEN STRADE EN TIRRENO VOOR EF-BELGEN? In principe is een WorldTour-ploeg verplicht om deel te nemen aan wedstrijden uit de WorldTour. Daarom vraagt EF voor een uitzondering. Het zou alleszins een grote invloed hebben op de programma's van Vanmarcke en Keukeleire. Beiden zouden voor de Amerikaanse ploeg aan de start komen van de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico.