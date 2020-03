Tom Boonen blijft zinspelen op comeback: "Het is nu of nooit"

De comeback van Kim Clijsters in het tennis heeft duidelijk ook Tom Boonen getriggerd. Overweegt de 39-jarige echt een comeback in het profpeloton?

Afgelopen weekend leek Boonen de deur voor een terugkeer op een kier te zetten in een interview met de weekendbijlage NU van Het Nieuwsblad. "Dat ze opnieuw tennist, begrijp ik zeer goed”, klonk het toen.

“Heel goed zelfs. En eerlijk gezegd: het triggert me. Als zij kan terugkeren, waarom ik dan niet? Maar meteen denk ik: Waarom in godsnaam wél?”

Woensdagochtend deed Boonen er een schepje bovenop op Studio Brussel. “Als het één keer moet gebeuren, zal het nu moeten zijn”, vertelde hij. Vrij vertaald: nu of nooit. “En daarmee heb ik niets gezegd, toch? Ik vraag het me gewoon af omdat ik eind dit jaar 40 word.”

Zit Boonen echt met een terugkeer in zijn hoofd? Of is het gratis reclame voor zijn nieuwe tv-programma ‘Tom fietst’? De tijd zal het uitwijzen. In tussentijd mogen zijn fans dromen.