Victor Campenaerts en Pieter Serry niet langer in quarantaine: "Over enkele jaren spreken we hier nog over"

Ook voor Victor Campenaerts en Pieter Serry was het een UAE Tour die nog lang in het geheugen gegrift zal zijn. Beide Belgen moesten in quarantaine blijven nadat bij twee medewerkers van UAE het coronavirus werd vastgesteld. Ieder vatte het op zijn manier op.

Het klinkt misschien raar als ik zeg dat het een verrijkende ervaring was, maar het is wel een leuk verhaal. Over enkele jaren spreken we hier allemaal nog over", bekijkt Campenaerts het nog positief in Het Laatste Nieuws. Serry daarentegen stoorde zich veel meer aan de chaos. "Eerst kregen we te horen dat we ons hotel niet mochten verlaten. Onze ploegdokter Yvan Vanmol zei dat we de kamer niet meer uit mochten."

Het hotel volgde uiteindelijk diezelfde richtlijn. "Daarna kwam er een brief van de hoteldirectie, waarin stond dat niemand de kamer nog mocht verlaten. Onze kamer had uitzicht op het racecircuit. In het begin is dat wel chic, als je racewagens voorbij ziet komen. Maar 's avonds heb je het toch gehad met dat onophoudelijke geronk van motoren. Ik ben bang dat ik in Italië weer in quarantaine moet."

HOOGTESTAGE ZONDER HOOGTE

Eén van de redenen waarom Campenaerts het wat filosofischer opvat, is misschien dat hij wel rollen had op de kamer. "Het is niet dat ik veel op mijn rollen heb gezeten. Het grootste deel heb ik op mijn bed en op de zetel gelegen. Het was saai, er was verveling. Cru gesteld was het een beetje zoals een hoogtestage, maar zonder hoogte."