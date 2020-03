Afzeggingen van andere ploegen goed nieuws voor Circus-Wanty Gobert

Het is volop plannen veranderen voor alle wielerploegen. In eerste instantie omdat de Strade Bianche niet doorgaat, maar ook omdat meerdere teams het gewoon niet zien zitten om aan bepaalde andere wedstrijden mee te doen. Wat dan weer invloed heeft op nog andere teams.

Bij Circus-Wanty Gobert willen ze voorlopig wel aan zoveel mogelijk wedstrijden deelnemen. De ASO moest eerder in het seizoen de ploeg teleurstellen, want Circus-Wanty Gobert kon niet rekenen op een ticketje voor onder andere de Tour en Parijs-Nice.

Inmiddels hebben verschillende ploegen wel al afgezegd voor Parijs-Nice. Astana, CCC, Ineos, Mitchelton-Scott en UAE voelen er weinig voor om in Frankrijk te gaan koersen. Volgens hen zijn de risico's wegens het coronavirus ook daar te groot.

MET TIRRENO-SELECTIE NAAR PARIJS-NICE

Door die afzeggingen mag Circus-Wanty Gobert alsnog starten in Parijs-Nice. De ploeg gaat daar ook op in. Wellicht gaat het daar met dezelfde selectie rijden die voorzien was voor Tirreno-Adriatico. Het is nog niet bekend of de Tirreno afgelast gaat worden, maar de kans is gezien de recente ontwikkelingen wel erg reëel. Ook B&B Hotels-Vital Concept wordt opgevist voor Parijs-Nice.