Kogel is door de kerk: geen Strade Bianche

De kogel is door de kerk: de Strade Bianche zal niet doorgaan zaterdag 7 maart. De Italiaanse overheid zat daarvoor samen met koersorganisator RCS.

Er was nog veel onduidelijkheid over de Italiaanse koersen, maar de Strade Bianche gaat definitief niet door. Gisteren kwam de Italiaanse overheid met de mededeling dat alle evenementen voor één maand geschorst zullen worden, ook sportevenementen. Het hing dus al even in de lucht, maar koersorganisator RCS wou er nog alles aan doen om de wedstrijd te laten doorgaan.

Zo stelden ze voor om het beroemde Piazza del Campo in Siena te sluiten voor het publiek. Normaal gezien komen de renners aan op dat plein. Maar dat mocht niet baten want de koers zal dus niet doorgaan.

De afgelopen dagen heerste er veel onduidelijkheid over de Strade Bianche, ook bij de ploegen. Wout Van Aert liet gisteren weten sowieso niet deel te nemen. Maar enkele ploegen zoals Bora-Hansgrohe en Circus-Wanty Gobert gingen wel op verkenning de afgelopen dagen.