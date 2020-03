Ploeg van Lawrence Naesen laat Italiaanse koersen ook aan zich voorbij gaan

De ploegen die aan de Strade Bianche zouden deelnemen kregen donderdagmiddag een bericht van organisator RCS dat de koers niet zal doorgaan. Franse wielerformatie AG2R schrapte kort daarna nog enkele wedstrijden van hun programma.

Donderdagmiddag stuurde AG2R een persbericht in dat de ploeg niet zal deelnemen aan de Tirreno-Adriatico (11 tot 17 maart) en voorjaarsklassieker Milan-San Remo (21 maart). "We leven mee met de organisatoren van deze legendarische wedstrijden en we hebben hen deze ochtend op de hoogte gebracht van onze beslissing", aldus algemeen manager Vincent Lavenu.

De werkgever van Lawrence Naesen laat voorlopig dus alleen de Italiaanse koersen links liggen. "Ik kan het niet riskeren om de gezondheid van onze ploegleden in gevaar te brengen als de gezondheidstoestand in Italië zo onstabiel is. Sportbelangen zouden het niet van voorzichtigheid en wijsheid mogen halen als de gezondheid van het volk op het spel staat."