Vanmarcke: "Hoop op Parijs-Nice, maar plots staan dertig renners te drummen voor acht plaatsen"

Door het coronavirus gaan de Italiaanse koersen meer dan waarschijnlijk niet door. Sep Vanmarcke was nochtans van plan om er zich voor te bereiden op de kasseiklassiekers.

“Het is een vervelende situatie, maar we kunnen niets anders dan wachten”, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. “Ik hoop dat de ploeg me nu naar Parijs-Nice stuurt, omdat ik dan weinig moet veranderen aan mijn opbouw naar de klassiekers toe.”

“Maar voor die koers staan er bij ons nu dertig renners te drummen voor acht plaatsen. Val ik ernaast, dan hoop ik dat de ploeg een heel professioneel trainingskamp houdt, waarbij koersen worden gesimuleerd.”

“Ik ben ook niet bang van zo’n stage. Door blessures heb ik me al dikwijls met heel weinig koersen moeten voorbereiden op de belangrijkste koersweken van het jaar. Ik maak me er ook niet zenuwachtig om, dat levert toch niets op.”

“In de koerswereld zijn we dikwijls erg kortzichtig. Als het coronavirus in China uitbreekt, vindt iedereen het goed dat er daar een lockdown is, maar aan de koersen zouden ze niet mogen komen nu het virus dichtbij is. Het coronavirus indijken is de eerste zorg voor iedereen, toch?”