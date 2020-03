Ziet Wanty-Gobert Circus zijn eerste Strade Bianche in rook opgaan? "We zijn al in Italië om te verkennen"

Ziet Wanty-Gobert Circus zijn eerste Strade Bianche in rook opgaan? Ze hopen er alvast op dat de koers over de Italiaanse grindwegen niet wordt afgeblazen.

Het is koffiedik kijken of de Strade Bianche zaterdag nu wel of niet zal doorgaan. Voor Wanty-Gobert Circus zou het een jammere zaak zijn als de koers wordt afgeblazen, want het zou hun eerste deelname zijn aan de koers over de grindwegen.

"Wij verkennen de grindwegen en als de koers doorgaat, zullen de renners ook starten zaterdag", liet het team vanuit Italië weten aan Sporza. "Wij zijn hier met Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Maurits Lammertink, Andrea Pasqualon, Tom Devriendt, Loïc Vliegen en Fabien Doubey."