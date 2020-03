De Gendt doet het weer: "Na de 22e rit van de Vuelta in 2018 was ik al eens ziek van corona"

Het coronavirus houdt de wielerwereld stevig in de greep. Een aantal koersen zijn al afgelast en het stuurt ook voor veel renners de voorbereiding op de rest van het seizoen in de war.

Iemand die dat niet snel aan zijn hart zal laten komen is Thomas De Gendt. Eén van de geestigste renners in het peloton.

“Throwback to the day when corona sickness was only caused by stage 22 of la Vuelta. 17-09-2018”, tweette hij vrijdagochtend.

De Gendt won dat jaar het bergklassement in de Vuelta die ‘slechts’ 21 ritten telde en eindigde op 16 september. De Belg verwijst meer dan waarschijnlijk naar Corona, het Mexicaanse bier en een bijhorende kater na een feestje en niet naar het virus.