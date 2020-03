Ook Roelandts mag niet koersen in Italië

Movistar heeft zopas laten weten niet te zullen koersen tot 22 maart. De Spaanse formatie laat zo onder meer Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico én Milaan-San Remo schieten.

Dat is dus slecht nieuws voor Jürgen Roelandts. De Belgische sprinter werd al eens derde en eens vijfde in Milaan-San Remo.

Movistar Team anuncia la decisión de detener la actividad competitiva de sus plantillas femenina y masculina hasta el domingo 22 de marzo, incluido. +info ⬇️



Blues halt all racing activities through March 22. Press release here → https://t.co/6Y6udNRXYQhttps://t.co/uPRZHNlHE8