Van Avermaet: "Nog niets beslist over hoe ik de Vlaamse klassiekers ga voorbereiden"

CCC besliste niet deel te nemen aan Tirreno-Adriatico of Parijs Nice. Een nieuwe streep door de rekening van Greg Van Avermaet, die uiteraard ook al de Strade Bianche niet kan rijden.

"Ik ben teleurgesteld dat we deze wedstrijden niet rijden”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. “Maar we moeten rekening houden met de gezondheid van de mensen.”

“Momenteel is nog niks beslist over hoe mijn programma er verder zal uitzien in de voorbereiding richting de Vlaamse klassiekers."

Op 5 april wordt de Ronde van Vlaanderen gereden.