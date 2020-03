Gemengde gevoelens bij Lotto en Deceuninck over eventuele Sanremo in oktober: "Zeker Gilbert nog te motiveren"

Het gaat hard zoeken zijn naar een gepaste datum om de uitgestelde wedstrijden Strade Bianche en Milaan-Sanremo in te halen. Een piste die de ronde doet om van Sanremo dit jaar een herfstklassieker te maken en de Strade na het WK te rijden. Wat denken de Belgische teams daarover?

Het zou zeker zonde moest Milaan-Sanremo niet georganiseerd kunnen worden, want dat is toch een Monument met een lange geschiedenis. "Mijn wielerhart hoopt dat we dit jaar ook een editie krijgen", zegt John Lelangue in HLN. De CEO van Lotto heeft weinig problemen met een editie in oktober. "Ik ben akkoord dat begini mei of ergens in september beter zou zijn, maar ik zie geen vrije plek. Oktober is het meest realistisch."

Er moet echter niet enkel gekeken worden of er op dat moment nog plaats vrij is. "Los daarvan ben ik zeker dat onze renners ook dan nog te motiveren zijn. Zeker Gilbert." Die laatste zit zowat elke dag wel met zijn gedachten bij La Primavera. "Wees maar zeker dat Gilbert gemotiveerd zal zijn. Dat zal echt geen probleem zijn."

VEEL HINDERNISSEN IN DE PRAKTIJK

Wilfried Peeters van Deceuninck-Quick.Step bekijkt het toch anders. "Als liefhebber zou ik het graag zien, emotioneel zeg ik ja, maar ik zie in de praktijk veel hindernissen. Zolang het WK niet gepasseerd is, hebben de renners nog een doel, maar daarna krijgt 90% een patat. Je krijgt ze niet meer op de fiets."