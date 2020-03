ASO schuwt alle risico's: Parijs-Nice gaat verder 'achter gesloten deuren'

Na de eerste twee etappes in Parijs-Nice worden de maatregelen ter bescherming tegen het coronavirus nog wat opgeschroefd. Organisator ASO wil geen enkel risico nemen: voortaan zal het koersen zijn 'achter gesloten deuren', zoals dat dan heet.

De vraag is: wat houdt dat dan precies in bij een wielerwedstrijd. Aan de start zal er een barrière, een buffer zo u wil, van honderd meter gebouwd worden tussen renners en toeschouwers. Aan de aankomst komt er zelfs een buffer van driehonderd meter.

"We vragen aan de wielerfans om deze richtlijnen te respecteren", klinkt het in een mededeling van de organisatie. "Ook al botst dit op de traditionele bereikbaarheid van de wielersport". Die gaat er in deze coronatijden inderdaad op achteruit.

Coronavirus-Covid 19 : nouvelles mesures de protection sur Paris-Nice. pic.twitter.com/Xal6hKbIuT — Paris-Nice (@ParisNice) March 9, 2020

Het Franse ministerie van Sport heeft overigens beslist dat bijeenkomsten met meer dan 1000 aanwezigen verboden zijn. Dit kan ook van toepassing zijn op sportwedstrijden. Deze richtlijn zou alvast van kracht zijn tot 15 april.