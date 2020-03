Eindigt de tweede etappe van Parijs-Nice met een massasprint of strooit een aanval roet in het eten van de sprinters?

Gisteren won Schachmann de eerste rit van Parijs-Nice en hij begint dus ook als leider vandaag aan de tweede etappe. Het is een vlakke rit en er wordt een massasprint verwacht, maar de kans bestaat dat er ook vandaag waaiers zullen zijn.

In het begin van de rit krijgen de renners drie heuvels van derde categorie voorgeschoteld. Na de laatste heuvel is het vlak tot aan de finish. Toch mogen de renners de wind niet onderschatten, want er kunnen waaiers getrokken worden.

Er zijn ook twee tussensprints dus de snelle mannen kunnen hun benen al eens testen in aanloop naar het slot van deze etappe. De finish wordt rond 16u30 verwacht. Gisteren ging de overwinning naar Schachmann. De Duitser haalde het van Benoot en Teuns.