Naast overwinning in Omloop is Jasper Stuyven ook bezig opnieuw de man van de regelmaat te worden

Een mooi seizoen is in de maak voor Jasper Stuyven. Niet alleen omdat hij de winnaar werd van de Omloop Het Nieuwsblad, al was dat al niet mis. Wel omdat ondertussen gebleken is dat dat lang geen toeval was. Verwacht hem nog maar in verschillende koersen vooraan.

Na een matig voorjaar toonde Jasper Stuyven in het tweede deel van 2019 dat hij het nog altijd in zich heeft om zeer constante prestaties te leveren in het profpeloton. Twee keer top vijf in de Ronde van Zwitserland. Liefst acht maal top tien in een Tourrit. Top vijf in elke etappe van de Deutschland Tour en ook nog eens de eindzege.

Dat waren toch wel uitslagen die boekdelen spraken. Nadien ook nog eens top vijf in de Brussels Cycling Classic, de GP van Québec, de Grote Prijs van Wallonië en de Tour de l'Eurométropole. Een enorm grote regelmaat was er dus in het najaar van 2019. Enigszins vergelijkbaar met het einde van 2018.

Er waren toen zeges in eigen regio in de GP Jef Scherens en in de GP van Wallonië. Daarnaast waren er vanaf september ook podiumplaatsen in de Brussels Cycling Classic, de GP van Québec, het Kampioenschap van Vlaanderen en een rit in de Tour of Guangxi.

Het is duidelijk dat sommige van deze wedstrijden Stuyven gewoon erg goed liggen, maar dan nog is het geen evidentie om er elke keer weer te staan binnen een bepaalde periode. Dat kan de renner van Trek-Segafredo dus wel en hij is er ook volop mee bezig om dat in 2020 te bewijzen.

Het begon natuurlijk allemaal met die overwinning in de Omloop, waar veel kracht van uitging. Het is echter niet dat hij daar genoegen mee nam. Een dag later was Stuyven opnieuw present in Kuurne-Brussel-Kuurne, een koers die hij al eens gewonnen heeft. Hij was mee in de groep die luttele seconden te laat kwam om Asgreen te grijpen en spurtte naar een vijfde plaats.

Ook in Le Samyn toonde Stuyven zich volop, alvorens er gekozen werd om de kaart van ploegmaat Kirsch te trekken. In Parijs-Nice volgden er dan twee zware etappes, mede wegens weersomstandighden die aanzetten om volle bak te koersen. Stuyven hield zich in de eerste goed staande in een groep met vele favorieten en kaapte in Chalette-sur-Loing een knappe derde plaats weg achter sprinters Nizzolo en Ackermann.

Kortom: de recente prestaties moeten niet onderdoen voor het rijtje met goede uitslagen uit het verleden, integendeel. Tijdens zijn laatste vijf koersdagen eindigde Stuyven telkens bij de eerste vijftien, drie keer bij de eerste vijf en één keer kwam hij als winnaar over de streep. Dit kan dus meer dan ooit het seizoen van de regelmaat worden. Als er hier en daar ook een mooie overwinning bijzit, is dat dan nog de kers op de taart.