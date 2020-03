Waarschijnlijk minstens tot 3 april geen koersen in Italië

Het zijn niet de meest fijne tijden voor Italianen. Hun land wordt constant in verband gebracht met het coronavirus. Alles staat in het teken van de gezondheid en daarvoor moet ook het sportieve wijken bij de landgenoten van Matteo Trentin.

Het zal nog wel even duren eer we nog een wielerwedstrijd te zien krijgen op Italiaanse bodem. Dat had iedereen inmiddels wel begrepen en het is nog duidelijker geworden na een beslissing van het Italiaans Olympisch Comité. Dat heeft beslist om geen sportevenementen toe te laten in Italië tot 3 april.

Het comité heeft samen gezeten met vertegenwoordigers van verschillende sportbonden en is dan tot dit besluit gekomen. Deze maatregel gaat wel nog niet onmiddellijk van kracht. Daarvoor is er een speciaal regeringsdecreet noodzakelijk.