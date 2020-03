Werk van Sagan & co pakt perfect uit voor... concurrent: "Ik wist dat ze moesten rijden voor klassement"

Het is in de tweede etappe van Parijs-Nice nog eens gebleken dat je ook ver kan geraken door het handig te spelen. Ondanks dat vooral Bora-Hansgrohe er een waaieretappe van maakte, was het NTT-sprinter Giacomo Nizzolo die als eerste over de streep kwam.

"Het was een heel stressvolle dag, door de wind en de regen. We verwachtten de regen eigenlijk niet", bekende Nizzolo in het flashinterview. "Ik voel me wel goed sinds het begin van het seizoen. Dit is een heel goed resultaat, ik ben er heel blij mee. Ik kijk al uit naar de volgende koersen."

OP DE STREEP VOORBIJ ACKERMANN

Onderweg was het dus vooral Bora dat de boel uiteen deed scheuren met sterke renners als Ackermann, Sagan en leider Schachmann. "Ik wist dat ze moesten rijden voor het klassement", zei de ritwinnaar daarover. "Ik probeerde me zelf zoveel mogelijk te sparen. Ackermann was de belangrijkste sprinter. Ik volgde zijn wiel en kon hem op de streep passeren."

Na een moeilijk jaar bij Dimension Data lijkt het sinds de naamwijziging naar NTT wel gekanteld in de ploeg van Nizzolo. "Het gaat doed. We kenden een goede start in de Tour Down Under en ook in andere koersen hebben we al gewonnen. Laten we hopen dat we dit kunnen verderzetten."