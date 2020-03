Leider in Parijs-Nice weet dat hij voor belangrijke afspraak staat: "Tijdrit gaat voor verschillen zorgen"

Ook na de derde etappe in Parijs-Nice is de leiderstrui nog niet van schouders veranderd. Die is nog altijd in het bezit van Maximilian Schachmann van Bora-Hansgrohe. Met de individuele tijdrit in Saint-Amand-Montrond komt er wel een uitdaging aan voor de Duitser.

Eerst moest Schachmann uiteraard de derde etappe goed zien door te komen. "De koers werd eigenlijk opgedeeld in twee delen. Het eerste deel verliep redelijk relaxed, alles was onder controle en Juraj Sagan in het bijzonder deed een goede job. Net voor de finale werd het erg hectisch en scheurde de boel in twee."

Voor Bora-Hansgrohe liep het al bij al nog goed af. "Aan het einde werd Peter Sagan tweede in de sprint en ik kon de leiding in het algemeen klassement behouden." De vraag is nu: voor hoe lang? "De tijdrit gaat voor verschillen zorgen", beseft Schachmann.

Ik zal de trui verdedigen zo lang ik kan

Natuurlijk kan hij wel een stukje hardrijden en heeft Schachmann wel zin in enkele extra dagen in het geel. "We gaan uiteraard ons best doen. Ik zal de trui verdedigen zo lang ik kan."