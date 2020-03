Toptalent Team UAE zit nog steeds (vrijwillig) in quarantaine: "We kunnen min of meer trainen op onze kamers"

Nadat Cofidis en Groupama-FDJ afgelopen weekend hun koffers pakten en huiswaarts trokken, houdt Team UAE zijn renners nog steeds in quarantaine in Abu Dhabi.

Tadej Pogacar, één van de absolute toptalenten van de wielerformatie, getuigt op zijn website: "Vandaag is de 11e dag waarop ik opgesloten zit in mijn hotelkamer."

"We verblijven in het Yas Marina Hotel, gelukkig een zeer goed hotel met ruime kamers. Het hotel zorgt ook goed voor ons. Het eten is uitstekend en wordt aan de deur van onze kamer afgezet."

"We kunnen ook min of meer trainen op onze kamers, dus we proberen toch een beetje te fietsen. Ik hoop dat alles nu zoals gepland verloopt en dat we eind deze week naar huis kunnen", besluit Pogacar.