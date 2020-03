Volgens Patrick Lefevere zouden sommige renners besmet zijn met het coronavirus: "Er wordt veel gebabbeld"

Volgens Patrick Lefevere zouden er al enkele renners besmet zijn met het coronavirus. De renners kennen elkaar en hij heeft het al voorbij horen komen in Radio Peloton. Lefevere legt uit dat enkele ploegen dan ook een dubbele agenda hebben.

Zijn er al renners met het coronavirus? De kans is bestaande volgens Lefevere. "Ik denk dat sommige ploegen een dubbele agenda hebben. Dat ze renners hebben met een positieve test, maar dat ze het niet willen zeggen", aldus Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Lefevere heeft het al voorbij horen komen. "De renners kennen elkaar en er wordt veel gebabbeld. Ik heb het al gehoord in Radio Peloton dat er over wordt gesproken. Toch zal ik niet panikeren. Wel heb ik het gevoel dat we machteloos staan tegenover de Vlaamse klassiekers. Het is afwachten."