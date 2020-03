🎥 Gemengde gevoelens bij Campenaerts: "Tevreden over hoe ik mij voelde, niet tevreden over resultaat"

Zijn baard is Victor Campenaerts ondertussen kwijt, want er moest tegen de klok gereden worden in Parijs-Nice. Voor Campenaerts was het de eerste belangrijke afspraak van het seizoen. Het werd toch niet helemaal waar hij op gehoopt had.

Op de vijftien kilometer die de organisatie had uitgetekend, was alleszins weinig aan te merken. "Ik hield wel van het parcours, het was een mooi parcours. Het was een beetje technisch en ging op en af. Voor mij had het wat langer mogen zijn."

En zijn eigen prestatie, hoe schat Campenaerts die in? "Ik denk dat ik een goede tijdrit gereden heb. Al was het duidelijk niet het beste van iedereen die aan de start stond. Ik ben tevreden over hoe ik mij voelde, maar ik ben niet tevreden over het resultaat."