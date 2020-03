🎥 Sam Bennett na valpartij in Parijs-Nice zelf bestraft

De derde etappe van Parijs-Nice is niet meteen de beste ervaring geworden voor Sam Bennett. Niet alleen kwam de sprinter van Deceuninck-Quick.Step zelf ten val, er werden hem ook punten afgenomen in het UCI-klassement.

Sam Bennett moest gehecht worden aan de vinger nadat hij ten val werd gebracht door Hugo Hofstetter van Israel Cycling Academy, maar voor het overige lijkt de schade bij de Ier nogal mee te vallen. Hij zal alleszins niet uit de wedstrijd verdwijnen.

Voordien had Bennett zich zelf in de aanloop naar de sprint misdragen, zo oordeelde de jury. Op beelden is te zien hoe hij zijn gewicht en elleboog volop in de schaal legt en Nairo Quintana enkele stoten geeft. Ook zou er ongeoorloofd contact geweest zijn met Rudy Barbier van Nippo Delko.

Bennett zal daardoor 40 punten verliezen in het UCI-klassement. Voorts moet hij ook een boete betalen van 800 Zwitserse frank, wat overeen komt met 753 euro.