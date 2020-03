Belgian Cycling gaat alvast op zoek naar volgende generatie tijdritispecialisten

Qua tijdrijders zit het in België momenteel wel goed en de huidige Europese kampioen Remco Evenepoel is zelf ook nog erg jong. Willen we die nieuwe tijdrittraditie in ons land behouden, dan moet daar echter nu ook al werk van gemaakt worden bij de jeugd.

Dat is dan ook exact waar Belgian Cycling mee bezig is. Enkele U19-renners werden uitgenodigd in Gent om hun aerodynamica te testen. Bedoeling is uiteraard om van deze testen heel wat op te steken en zo hun positie op de fiets te verbeteren.

We are working to find the next Belgian TT specialists.



Some U19 riders conducted aero tests today in Ghent.



Maybe in the future they will imitate @DeGendtThomas and @VCampenaerts who both did a great job today in the ⏱ of #ParisNice. pic.twitter.com/DA4g4qKcFe