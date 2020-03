Belgische concurrentie voor Campenaerts: "Nog te veel last van mijn heup" en "Met het oog op klassement"

Victor Campenaerts is tuk op een topprestatie in Parijs-Nice, maar hij is lang niet de enige. Ook niet onder de Belgen. Naast De Gendt is ook nog Yves Lampaert in staat een sterke tijdrit te rijden en dan is er nog Dylan Teuns, die de voorbije weken vertrouwen tankte.

Lampaert tempert in HLN wel de verwachtingen voor de tijdrit in Parijs-Nice. "Na mijn val in Kuurne heb ik nog té veel last van mijn heup. Er zit een grote bloeduitstorting op. Ik voel totaal geen kracht in de benen. Een topprestatie zit er dan ook niet in, vrees ik."

Wat betekent dat dan voor de Olympische Spelen? Heeft Lampaert die droom opgeborgen? "Ergens hoop ik nog wel op een ticket voor Tokio, maar ik denk niet dat ik daarvoor in aanmerking kom. Campenaerts, Van Aert en De Plus zijn de kandidaten."

Dylan Teuns won twee en een halve week geleden de tijdrit in de Ruta del Sol. "Dat geeft vertrouwen. De tijdrit is erg belangrijk met het oog op het klassement in Parijs-Nice. Ik mag geen tijd verliezen in de tijdrit." Daar spreekt dus nog ambitie uit. Logisch, want met uitzondering van de Omloop geeft Teuns blijk van een goede vorm.

Doet hem dat dromen van de Spelen en de strijd aangaan met zijn landgenoten? "Ik kijk niet naar de andere Belgen, Tokio is ver weg. Ik ben nu alleen met Parijs-Nice. En met Maximilian Schachmann, op wie ik veertig seconden moet goedmaken."