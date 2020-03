Cycling Vlaanderen komt met initiatief om Belgisch vrouwenwielrennen te redden

Momenteel hebben we nog wel enkele vrouwen die zeker in hun mannetje staan in het peloton. Toch is lang niet alles rooskleurig in het Belgische dameswielrennen. Daar wil Cycling Vlaanderen dan ook iets aan doen, in de vrees dat het anders de komende jaren mis loopt.

In het veldrijden hebben we met Sanne Cant nog wel iemand die enkele jaren meekan. Zowel op de weg als op de piste vormen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky onze nationale trots. Toch is lang niet alles rozengeur en maneschijn.Tijdritspecialiste Ann-Sophie Duyck is inmiddels al 32. De carrière van Nicky Degrendele lijkt enigszins in het slop te zitten. De zaak-Sofie De Vuyst doet ons vrouwenwielrennen ook geen goed. OP ZOEK NAAR NIEUWE GENERATIE Daarna gaapt er een grote kloof. Er zijn nog wel enkele rensters die wel wat in hun mars hebben, maar toch niet meteen moeten denken aan de absolute top. En het grootste probleem van al: er staat niet meteen een nieuwe generatie te trappelen. DOELGROEP TUSSEN 12 EN 18 Daar wil Cycling Vlaanderen iets aan doen. Het lanceert de #Zijaanzij-campagne. Dat moet een laagdrempelig project worden dat meisjes tussen de 12 en 18 jaar warm wil maken voor de koersfiets. Momenteel doen in die leeftijdscategorie zo'n 150 meisjes aan wielrennen in competitieverband. Dat aantal moet de hoogte in gejaagd worden. #Zijaanzij zorgt onder andere voor de nodige workshops. Op 8 maart vond al een eerste try-out plaats, de volgende is voor 14 maart. Vanaf april zal er dan een uitgebreide kalender met fietstrainingen opgesteld worden.