De Gendt houdt er rekening mee dat laatste koersdagen van het jaar momenteel plaatsvinden

Thomas De Gendt gaat altijd graag naar Parijs-Nice, waar hij meestal ook goed voor de dag komt. Of er dit jaar veel kansen komen om zich te laten zien, is echter de vraag. Dan zou de koers al moeten doorgaan tot het einde. Zoniet, is het de vraag welke koersen wel vervolledigd kunnen worden.

Het coronavirus houdt ook Parijs-Nice in de ban. De Gendt is één van de renners die geloven dat de aankomst in Nice niet bereikt zal worden. "Ik houd er rekening mee dat Parijs-Nice na de tijdrit gedaan is", zegt De Gendt in HLN. "De dagen erna gaan we naar het zuiden. Het weer is beter, mensen komen makkelijker buiten. Het zou kunnen dat de organisatie zegt: we stoppen ermee. Misschien halen we nog rit vijf, maar verder niet."

Als na de UAE Tour ook Parijs-Nice vroegtijdig stopgezet zou moeten worden, dan werpt dat een donker licht over andere rittenkoersen. "Voor de start van deze koers hebben we er grappen over gemaakt dat dit misschien de laatste koersdagen van het jaar zijn. Daar houd ik nu echt rekening mee."

KLEINE KANS OP OLYMPISCH TICKET

Maar zolang er gekoerst wordt, moet er gepresteerd worden. Bijvoorbeeld in de tijdrit in Parijs-Nice. Er staat een ticket voor de Spelen op het spel, als die doorgaan... "De kans dat ik ga is heel klein, wat niet wil zeggen dat ik niet op een ticket hoop", besluit De Gendt.